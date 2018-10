LA POLEMICA

Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lo sgombero dell'edificio occupato da Casapound a Roma non è in cima alla lista di Matteo Salvini che ieri ha parlato di quattro altre priorità di intervento nella Capitale. A pungolare il ministro degli interni sulla liberazione dell'immobile di via Napoleone III è stata, per due giorni di fila, la sindaca di Roma Virginia Raggi. Che ieri ha preso parte insieme al titolare del Viminale alla riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza a Palazzo Valentini e al termine dell'incontro ha detto: «Mii aspetto un segnale forte, come sapete l'immobile è del demanio. Sarebbe un bel segnale nei confronti della città. Io ho messo a disposizione, quando arriverà il momento, la polizia di Roma Capitale e il sistema dell'accoglienza. Aspettiamo un input, che chiaramente non è nostro». A darle manforte il Movimento 5 Stelle cittadino, per voce del capogruppo Giuliano Pacetti: «L'occupazione da parte di Casapound non può essere tollerata: a che titolo i suoi esponenti vivono gratuitamente nel centro di Roma? Siamo certi che il Ministro dell'Interno Salvini provvederà in tempi brevi».