La piscina a rischio chiusura

La Società Sportiva Lazio di pallanuoto, militante nella massima serie, rischia di dover interrompere a breve l'attività agonistica. Il Campidoglio, infatti, ha messo a bando lo storico impianto della Società in via Giustiniano Imperatore a San Paolo. A rischio anche i 45 dipendenti, oltre che ai corsi per bambini e quelli per disagiati fisici

«Sono sotto shock - ha detto il presidente della Lazio Nuoto, Massimo Moroli - La nostra piscina vanta l'incredibile record di 48 giorni tra la scadenza della concessione e bando, mentre ci sono altre 39 concessioni, alcune scadute addirittura da 9 anni ancora non messe a bando». Una situazione paradossale che rischia di diventare drammatica visto che la gara lanciata dal Campidoglio il 17 gennaio scorso, secondo i gestori attuali della piscina, lascia poche speranze alla SS Lazio. I requisiti di capacità tecnica e professionale per accedervi sono l'aver fatturato almeno 900.000 euro nella gestione di una piscina. Dei 70/100 punti a disposizione dell'offerta tecnica solo 5 sono basati su elementi oggettivi (certificato di qualità), 37 sono affidati alle promesse del concorrente (manutenzione ordinaria, fasce orarie, incremento corsi e corsi dedicati, nuove attività fitness) e 28 (corsie per attività agonistica, esperienza, profilo professionale, comunicazione e fidelizzazione) non è chiaro se siano rivolte ai riscontri oggettivi del passato o alle buone intenzioni per il futuro.

