La piccola Greta Persona dell'anno secondo il Time

Michela Poi

Sedici anni, una diagnosi di Asperger, 16 milioni di followers su Twitter e un movimento globale che si ispira a lei. Non male per la giovanissima paladina della lotta ai cambiamenti climatici Greta Thunberg, che ora viene nominata dal settimanale americano Time Persona dell'Anno 2019. Tutto inizia il 20 agosto 2018. Greta, chefrequenta il nono anno di una scuola di Stoccolma, si siede per la prima volta di fronte al Parlamento svedese con un cartello in mano con su scritto Skolstrejk för klimatet (Sciopero della scuola per il clima). Per un mese intero, invece di andare a scuola, continua a protestare, chiedendo al governo di ridurre le emissioni di anidride carbonica come previsto dall'accordo di Parigi sul cambiamento climatico. L'eco della sua iniziativa la porta in brevissimo tempo di fronte ai leader mondiali nei summit più importanti: dalla conferenza delle Nazioni Unite Cop24 di Katowice nel 2018 (e al Cop25 tuttora in corso) al World Economic Forum di Davos, fino al congresso sul clima di New York dello scorso settembre, quando rivolge ai leader mondiali un accorato appello: «Se sceglierete di deludere noi giovani, non vi perdoneremo mai». Da lei e dai suoi scioperi del venerdì è nato poi Fridays for Future, movimento globale studentesco che ogni venerdì vede scendere in piazza migliaia di giovanissimi attivisti, la cosiddetta Generazione Greta.

Giovedì 12 Dicembre 2019, 05:01

