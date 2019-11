Se c'è un cosa capace di ridarci il sorriso da appassionati, dopo il vergognoso bombardamento di cori razzisti, scritte, proteste e tensioni nell'ultimo week-end nazionale, è la piccola grande bellezza di tutti i Cagliari d'Europa. Perchè sì, non c'è solo il fenomeno Cagliari arrivato in piena zona Champions dopo il colpaccio contro l'Atalanta, ma volano anche tante altre piccole, uscite tutte insieme dall'anonimato. In Premier c'è il rinato Leicester, senza Ranieri questa volta, che si è ricordato di quanto fatto nel 2016 ed ora è lì, di nuovo, terza, con le solite grandi di sempre (stessi punti del Chelsea). Di più, c'è l'Angers che solo qualche anno fa navigava nella serie B di Francia e ora è incredibilmente secondo dietro solo al Psg. Allo stesso modo, nella Bundesliga il Friburgo è terzo con gli stessi punti del grande Bayern. Mentre nella Liga di Spagna i piccoli grandi Cagliari sono molteplici: per esempio il Levante, che sabato ha punito il Barça, il Getafe e sopratutto il Granada. È un bel vedere, la riscossa delle piccole. Sembra quasi una rivolta silenziosa. Qualcosa sta cambiando o è solo la gioia di un momento? Nel dubbio, fateci sognare. Stare dalla parte delle piccole è troppo bello...

