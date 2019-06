La Piccola Compagnia del Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli, composta da attori con o senza disabilità, porta in scena Gianni Rodari. Per la regia di Roberto Gandini, con le musiche di Roberto Gori. La storia di tutte le storie è il racconto di un viaggio che Arlecchino, Pulcinella, Colombina e Balanzone compiono alla ricerca de L'Uomo che non c'è. Durante il viaggio i quattro protagonisti saranno aiutati da Pierrot e da Il Bambino sperduto, mentre verranno ostacolati dai cattivi, Pantalone e Smeraldina. Il viaggio toccherà molte tappe, il Paese delle paure, il mercato delle parole e l'ospedale. I protagonisti arriveranno poi sulla luna e lì, vedendo il perfido Pantalone che imperversa sulla terra, decideranno di tornare indietro per contrastare la perfidia del loro avversario. Considerato il capolavoro teatrale di Rodari, il testo viene scritto nel 1976 in collaborazione con un gruppo di artisti di primo piano, tra i quali Emanuele Luzzati. In una nota al testo Rodari scrisse, «Ho sempre creduto che il teatro deve nascere a teatro. Scrivere un testo teatrale non è come scrivere una favola. Non basta il vocabolario». (F. Pic.)

Teatro Argentina, di 5 anni, oggi alle 10,30, 5 euro, domani alle 19, ingresso gratuito, l.go di Torre Argentina 52. Prenot. obbl. 06684000311.

Venerdì 7 Giugno 2019, 05:01

