La perizia sull'aggressore americano «Elder in grado di intendere e volere»

Emilio Orlando

Elder, l'assassino del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, è imputabile perché è «capace di intendere e volere». Ha ucciso il sottufficiale in pochi secondi senza dargli la possibilità di difendersi. A sancirlo, ieri nel corso del processo di primo grado nell'aula Occorsio di piazzale Clodio, sono stati i periti medico legali Stefano Ferracuti e Vittorio Fineschi.

Secondo la perizia «Elder è una persona che presenta un disturbo di personalità borderline-antisociale di gravità medio elevata con una storia di abuso di sostanze cannabis ed hashish e un possibile disturbo post-traumatico da stress». Nelle conclusioni della perizia psichiatrica, disposta dal tribunale di Roma nei confronti del californiano accusato, assieme a Gabriel Natale Hjorth, dell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega accoltellato il 26 luglio dello scorso anno. Attimi strazianti e di forte commozione ci sono stati dopo il malore in aula del suocero del sottufficiale dei carabinieri, morto nell'adempimento del suo dovere. Infatti l'uomo è svenuto mentre in aula veniva fatto ascoltare l'audio della telefonata fatta all' operatore della centrale operativa di del comando provinciale di San Lorenzo in Lucina da Andrea Varriale commilitone di Cerciello.

I giudici della prima Corte d'assise hanno sospeso l'udienza, che è stata rinviata a questa mattina, ed il suocero della vittima è stato portato in ospedale. Il vicebrigadiere venne ucciso nel quartiere Prati a pochi metri da piazza Cavour, da diverse coltellate sferrate, con un pugnale militare dall'americano Finnegan Elder, sotto processo assieme al connazionale Gabriel Natale Hjorth mentre stava recuperando nel corso di un servizio in abiti civili, lo zaino rapinato a Sergio Brugiatelli, considerato l'intermediario tra i pusher e i due americani che, in crisi d'astinenza erano in cerca di sostanze stupefacenti nelle vie della movida di Trastevere.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Luglio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA