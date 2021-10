La pentastellata superstite: voterò Gualtieri

Elena Gianturco

Roberto Gualtieri, candidato a sindaco per il centrosinistra nel ballottaggio contro Michetti (centrodestra) incassa un altro endorsement dal mondo pentastellato. Stavolta il sostegno arriva dall'ex roccaforte del Movimento a Roma, il Municipio di Tor Bella Monaca, l'unico dove i 5Stelle sono arrivati al secondo turno. A dare apertamente la sua preferenza a Gualtieri è la candidata M5S alla presidenza nel Municipio VI, Francesca Filipponi che, nel suo ballottaggio, sfiderà Nicola Franco del centrodestra. L'obiettivo di Filipponi (psicologa, psicoterapeuta ed ex assessore alle Politiche Sociali del municipio) «è fare fronte comune su valori condivisi, per scongiurare il rischio che il Municipio 6 possa finire in mano alle destre. E vale anche per il Campidoglio, rispetto al quale personalmente voterò Gualtieri».



Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Ottobre 2021, 05:01

