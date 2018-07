Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La pedonalizzazione del tratto del via del Corso che va da largo Goldoni/via Condotti e via delle Convertite passa test del lunedì, primo giorno lavorativo in cui viene messo alla prova della viabilità romana. Tutto è filato liscio, senza grossi problemi per la viabilità. Merito anche delle pattuglie di vigili messe sul posto dal comandante generale Antonio Di Maggio.Ad inaugurare l'avvio dello stop alle auto e ai bus nella centralissima zona di Roma era stata sabato la sindaca Virginia Raggi insieme all'assessore alla Mobilità Linda Meleo.In quest'occasione la prima cittadina aveva annunciato la creazione di zone pedonali in ogni municipio, mentre Meleo aveva parlato dell'ipotesi di realizzare una nuova preferenziale dedicata al trasporto pubblico in via del Corso.(P. L. M.)