Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La pauraTEATRO ARGOT STUDIOPer la prima volta a Roma, lo spettacolo tratto dal racconto di Federico De Roberto che indaga, dal punto di vista di chi è sopravvissuto alla Prima Guerra Mondiale, le lacerazioni dell'animo umano di fronte ad uno dei momenti più strazianti per un soldato: obbedire ad un ordine sbagliato. Protagonista Daniel Dwerryhouse, regia di Francesco Bonomo.Via N. del Grande 27,da oggi al 20/05, 12 euro, 065898111Raffaele de VicoMUSEO DI ROMAPALAZZO BRASCHIDa collezioni e archivi capitolini, quasi 100 opere dell'architetto e paesaggista. In mostra disegni, progetti, fotografie e documenti, per lo più inediti, che testimoniano la trasformazione urbana e sociale di Roma nella prima metà del 900.Piazza di San Pantaleo 10, da domani al 30/09, 060608La fata matematicaTEATRO VITTORIAStoria della donna che sognò il computer: racconto teatrale per voce, video e musica dalla vita e dalle lettere di Rita Levi Montalcini. Scritto e diretto da Valeria Patera, con Galatea Ranzi.Piazza di Santa Maria Liberatrice 10, oggi e domani ore 21, 18-28 euro, 065740170