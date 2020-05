La patente per lo yacht? Bastava pagare 3500 euro

Ida Di Grazia

Un piccolo aiutino da 3.500, amicizie giuste alla Motorizzazione di Roma - Laurentina e abilitazione per la patente garantita. Un sistema ben oliato scoperto ieri mattina dai carabinieri del Comando Antisofisticazione Monetaria di Roma che, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, hanno notificato nei confronti di dodici persone: 4 arresti domiciliari, 4 obblighi di dimora con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e altrettanti divieti di esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.

Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla falsificazione e allo smercio di patenti di guida e nautiche e concorso nella produzione e utilizzo di valori bollati falsi. Le attività investigative hanno consentito di individuare un sodalizio criminale che operava tra i comuni di Giugliano San Giorgio a Cremano e Casal di Principe occupandosi di contraffazione di marche da bollo, documenti di identità, patenti di guida e nautiche.

Secondo quanto emerso nelle indagini, gli indagati assicuravano il superamento degli esami per le patenti, millantando amicizie presso la motorizzazione, dietro pagamento che variava da 3 a 3.500 euro per quelle di guida, mentre per le nautiche la richiesta era di duemila euro. Per quella cifra veniva garantito il superamento degli esami teorici senza sostenere la prova e il conseguimento del titolo autorizzativo all'esito dell'esame pratico (organizzato ad hoc nei pressi della motorizzazione di Roma) che sarebbe stato valutato da un ingegnere connivente della motorizzazione, in realtà uno degli associati stessi.

Le patenti che poi le persone ricevevano non era altro che un documento falso prodotto a Giugliano e Casal di Principe. I militari hanno anche sequestrato materiale hardware e supporti provenienti dalla Cina, utilizzati per riprodurre le marche, 559 quelle sequestrate, sui quali venivano solo stampati i dati di personalizzazione, come gli importi. Il danno erariale stimato ammonta a 22mila euro. La Procura ha deciso di rivedere tutte le patenti rilasciate negli ultimi anni dalle società inquisite.

