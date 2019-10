La passione per la palestra era diventata un lavoro

«Lo hanno ammazzato come un cane. Devono marcire in galera. Luca ce lo hanno portato via per sempre, era la forza e l' anima di tutta la famiglia. Si era diplomato a pieni voti al liceo scientifico Kennedy, aveva un futuro davanti a se». È il commento di una parente di Luca Sacchi, che in lacrime ricorda il giovane venticinquenne ucciso durante una rapina finita male davanti al Jhon Cabot alla Caffarella. Il papà Alfonso è il proprietario della trattoria le Coppelle al centro di Roma.

«Ci teneva molto ad apprendere e a far conoscere agli altri le tecniche di legittima difesa corpo a corpo - racconta Riccardo un frequentatore dei corsi che si tenevano al parco della Caffarella». Descritto come un ragazzo modello, viveva poco distante da dove è stato assassinato. «Gli piaceva andare in moto. Praticava le arti marziali e in particolare il Jiu-jitsu brasiliano». Era diventato un personal trainer.(E. Orl.)

Venerdì 25 Ottobre 2019, 05:01

