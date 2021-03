La Pasqua blindata dei tedeschi: chiusi pure gli alimentari

La vera Pasqua di penitenza sarà quella dei tedeschi: resteranno chiusi anche supermercati e negozi di alimentari, in quello che è già stato definito il lockdown più duro di sempre. È il provvedimento estremo preso da Angela Merkel al termine di un infinito (12 ore) summit notturno con i governatori dei Länder. «A Pasqua - ha detto la cancelliera - per cinque giorni il principio da seguire sarà: restiamo a casa». Una decisione presa a fronte di un «aumento esponenziale» della contaminazione e a una nuova variante «molto più letale» di Covid, che sta riempiendo i reparti di rianimazione. Il lockdown è stato esteso fino al 18 aprile. Nel periodo di Pasqua, tra il 1° e il 5 aprile, i tedeschi dovranno rimanere a casa, i negozi alimentari saranno aperti solo sabato 3 aprile. Le messe saranno soltanto online. L'allarme di Merkel appare giustificato dai dati sull'incidenza settimanale: 108 nuovi casi per 100mila abitanti. Nelle ultime 24 ore ci sono stati in Germania 7500 nuovi contagi con 250 decessi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA