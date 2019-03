Enrico Sarzanini

ROMA - «Esistono partite che valgono una stagione intera e questa è una di quelle». Francesco Acerbi non vede l'ora di giocare il derby. Troppo forte la delusione per il 3-1 rimediato nella gara di andata alla sua prima stracittadina, il difensore centrale vuole rifarsi. Il leone, come lo chiamano amici e compagni di squadra, sogna la zampata vincente per dare una svolta alla stagione e via social lancia la sfida alla Roma. Dopo la bella prestazione contro il Milan in Coppa Italia nella quale ha annullato Piatek, il difensore biancoceleste vuole sbarrare la porta anche al tridente giallorosso. Se in avanti fatica a segnare infatti la Lazio dietro ha trovato il giusto equlibrio. «I gol evitabili che un anno fa avevano fatto spesso infuriare il tecnico Inzaghi sono solo un brutto ricordo. Acerbi ci ha messo poco a far dimenticare De Vrij che, fuggito all'Inter lasciando Lotito a bocca asciutta, sembrava insostituibile. Ci ha pensato l'ex Sassuolo a tappare quel buco, a dare sicurezza a un reparto falcidiato da infortuni e squalifiche ma certamente più affidabile rispetto ad un anno fa. La vittoria però manca dallo scorso 7 febbraio (1-0 sull'Empoli) e per puntare ancora al traguardo Champions servirà una vittoria. Il Milan quarto in classifica dista ben sette lunghezza ma la squadra biancoceleste deve ancora recuperare la sfida interna contro l'Udinese (il 10 o il 17 aprile). Virtualmente dunque sono quattro i punti che dividono la Lazio da quel quarto posto che vale oro ma perdere altro terreno, tra l'altro contro una diretta concorrente come la Roma, potrebbe essere fatale per un obiettivo che in estate è stato a più riprese sbandierato sia dal diesse Tare che dal presidente Lotito, certo di aver consegnato ad Inzaghi una squadra all'altezza delle aspettative.

Il tecnico mai come quest'anno tiene a questa gara, certo che possa rappresentare la vera svolta della stagione: sarebbe la prima vittoria contro una diretta concorrente, un calcio ad pesante tabù che fino ad oggi ha segnato la stagione in negativo.

