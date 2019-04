La parete si rompe: travolti 5 bimbi e una maestra incinta

Lorena Loiacono

Terrore durante l'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Pasqua per i bambini della scuola Tenente De Rosa di Sant'Anastasia, in provincia di Napoli. Infatti una parete è venuta giù addosso a 5 bambini e una maestra incinta. Un rumore terribile, causato prima dai calcinacci caduti nell'aula: quindi è crollta tutta la parete. Ieri mattina, durante la lezione, la parete tra le due classi di terza e quarta elementare è crollata addosso a 5 bambini e ad una maestra di sostegno che, incinta al quarto mese, per proteggere il suo alunno gli ha fatto scudo con il suo corpo. Nel frattempo, fuori, si scatenava il panico: il boato arrivato dalla classe ha fatto scattare l'allerta e sul posto sono giunti Vigili del fuoco e le ambulanze del 118. I medici hanno soccorso i 5 bambini (rimasti contusi sia dalla pioggia di calcinacci sia dalle cadute nel fuggi fuggi generale) e la maestra, che è corsa immediatamente in un ambulatorio ginecologico per i dovuti controlli. Online hanno iniziato a circolare le prime foto e per i genitori sono stati attimi terribili: «Ci siamo spaventati perché raccontano - sui gruppi social sono state diffuse subito le foto della parete crollata e non riuscivamo a capire cosa fosse realmente successo».

La parete che si è sbriciolata era una sorta di divisorio, costruito 10 anni fa per ricavare due aule da un singolo ambiente più grande. Il Comune ha avviato le prime indagini: Stiamo verificando tutte le circostanze ha spiegato a caldo il sindaco Lello Abete - andremo a fondo per tutto quanto è nelle nostre competenze. Simili episodi non devono più accadere».

