La palette si sviluppa su tonalità intime e soft come l'arancio, il rosa, il verde, il rosso e il nude.Giorgio Armani con la sua collezione Privé non si lascia andare ad esagerazioni ed immagina abiti dalle linee pure, tessuti preziosi e aperture inattese alla femminilità più frivola, fatta da grafismi in nero e champagne stemperati ma anche dal fluttuare del rosa e delle piume.Diversa la collezione di Schiaparelli, un omaggio alla natura eclettica della stilista e al suo amore per gli animali. Sontuoso l'abito ampio in seta rosa shocking sormontato da una testa di farfalla rosa, o quello da Catwoman, indossato da una modella con una maschera di felino dorata con ispidi baffi, o anche abiti più tradizionali, come quello con pantaloni blu zaffiro dritti la giacca jacquard leopardata. Ricorda le creazioni dadaiste la couture di Giambattista Valli, con abiti scultura che si alternano a tailleur con ricami e paillettes, pregiati tessuti floreali o a pois. Si ispira all'Inno alla bellezza di Beaudelaire Antonio Grimaldi, che sceglie couturier sceglie reginette punk dal fascino dark. Gli abiti sono minimal, anche nei ricami mentre nei lunghi sono ricchi di cristalli, piume paillettes in velluto.