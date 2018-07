La Nutella cerca assaggiatori

Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniIl contenuto di quel barattolo deve piacere. E davvero tanto, forse più di altre leccornie.Questa è l'unica caratteristica che proprio non può mancare agli italiani (e non) che decideranno di rispondere all'appello della Nutella, candidandosi a diventarne assaggiatori sensoriali. Perché per la prima volta la Ferrero, che ha la sua sede centrale nella cittadina piemontese di Alba, ha deciso di affidare a non addetti ai lavori i test su prodotti e semilavorati come cacao e nocciole. Ovvero, gli ingredienti fondamentali per il successo di un autentico oggetto di culto a livello mondiale come la Nutella.Il sogno di ogni bambino della Terra sta per diventare realtà. Fare il lavoro più bello (e dolce) del mondo: l'assaggiatore (pagato) di Nutella. Il bando è da leccarsi i baffi: cercansi 90 assaggiatori, che verranno impegnati due volte a settimana e retribuiti con contratto part time. Sede di lavoro: lo stabilimento del colosso dolciario, ad Alba. Requisiti richiesti: nessuno.Domanda: possibile che nessuno in precedenza abbia fatto l'assaggiatore della famosa crema di cioccolato e granella di nocciole? Risposta: nient'affatto.Ma finora questo privilegio era stato riservato soltanto ad alcuni dipendenti della Ferrero. Come dire: d'ora in poi affidiamo a semplici consumatori il giudizio preventivo sulla bontà delle confezioni di Nutella. Anzi, meglio se gli aspiranti assaggiatori non abbiano affatto informazioni di carattere nutrizionale o su aspetti organolettici. Grazie ad un corso che inizierà il prossimo 30 settembre, i 90 prescelti impareranno a descrivere ogni sensazione che approderà sulle loro papille gustative. Poi ne verranno scremati alcune decine fino a mantenere in attività 40 super fortunati. Il lavoro di assaggiatore di Nutella deve essere compatibile con altri lavori.Ma sarà meglio accertarsi di non avere allergie agli ingredieniti della Nutella...riproduzione riservata ®