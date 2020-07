La nuova vita in tv di Guerrini e Stafida

Valentina Catini

Una nuova vita per Claudio Guerrini e Crisula Stafida: non una dichiarazione d'intenti, ma il nuovo programma che - da conduttori - porteranno ogni venerdì, da oggi, in seconda serata su La5. Prodotto dalla 11 Eleven srl di Bruno Frustaci e Alessandro Carpigo, Una nuova vita - in 12 puntate - tratterà del mondo dopo l'emergenza sanitaria ed economica del Covid. Guerrini e Stafida racconteranno tra speranze, ambizioni e concrete realizzazioni, le nuove vite di personaggi celebri e di persone comuni. Un viaggio personale tra chi eravamo e chi stiamo diventando. Tra i personaggi noti le testimonianze di Arisa, Paolo Genovese, Davide Desario, Lillo, Giusy Versace, Maurizio Mattioli, Elisa D'Ospina, Enzo Salvi, Laura Freddi, Cristina Quaranta, Gianluca Mech, Jane AlexanderBenedetta Mazza.

