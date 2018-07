La nuova stagione è Femmina!, parola del patron Pingitore

Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

In un mondo in continua evoluzione c'è una certezza: il nuovo spettacolo di Pier Francesco Pingitore ad aprire la stagione del Salone Margherita. Quest'anno sarà Femmina! un viaggio attraverso le canzoni, i balli d'oggi e i tanghi della nonna, le storie, le storielle, le passioni, all'ombra vaporosa della Donna, dal 21/11 al 3/02con lo storico cast, Martufello, Pamela Prati (foto), Manuela Villa, Mario Zamma, Morgana Giovannetti e Enzo Piscopo, e nuovi protagonisti.In cartellone anche Rodolfo Laganà con il suo Toro Sedato reloaded (dal 7/02). Pino Insegno si racconterà con ironia nell'esilarante spettacolo 58 Sfumature di Pino (dal 6/03). A grandissima richiesta, torna Manuela Villa in Roma! Canti, balli e poesia del popolo di Roma con la regia di Pingitore (dal 27/03). Chiuderà la Stagione la talentuosa Morgana Giovannetti, nuovamente solista con il suo Morgana-bis Vs tutti (dal 1/05). Tutti i sabati, dal 10/11, la nuova produzione Full MonDAY! Due comici a nudo con Pino Insegno e Roberto Ciufoli.