La nuova moda prende la metropolitana. Ha sfilato nel mezzanino della fermata della metropolitana di Porta Venezia di Milano la nuova collezione Palm Angels firmata Francesco Ragazzi. «Mi piace l'idea di nascita dall'underground» dice lo stilista, tra i più quotati del momento tra i giovanissimi, per cui gli Stati Uniti impazziscono. «Non ho più solo voglia di stupire, penso a una ribellione diversa, che si trasforma in creatività, voglio crescere». Ragazzi parte da un negozio di abbigliamento usato, «dove si trovano tutti i miei riferimenti, dal militare alle stampe asiatiche, dal preppy al college». Ed ecco in passerella le camicie hawaiane e i giubbini college, le canottiere sportive con stampe e i pantaloni da uniforme con le bande, i camici da laboratorio kaki e il denim con le farfalle stampate, le giacche tecniche con motivi kimono e i cappellini peruviani. (G.Pos.)

Giovedì 20 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA