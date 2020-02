La nuova Ferrari alla carica dei 1000 Gp

Piergiorgio Bruni

ROMA - Un rosso acceso, molto di più rispetto a quello dello scorso anno, un posteriore decisamente compatto e lo stile del numero sul musetto che richiama alla memoria le monoposto degli anni 70. La SF1000, nome scelto per celebrare i 1000 gran premi in F1 che la scuderia di Maranello festeggerà durante il prossimo Mondale, al primo impatto si presenta proprio così. Con quel seducente fascino che soltanto il Cavallino riesce a regalare da oltre 90 anni. E' il teatro Romolo Valle di Reggio Emilia, città che ha dato i natali al Tricolore, a svelare la vettura che dovrà provare a interrompere il cannibalismo Mercedes. Un progetto sicuramente ambizioso, ma in linea con quello della passata stagione: la macchina, infatti, almeno in apparenza, non si discosta molto da quella 2019. «La fame di vittoria confessa il presidente Elkann è enorme». Carico e sorridente, Vettel è pronto alla sfida: «Osservandola spiega il tedesco si vedono le differenze, soprattutto sul retro. Abbiamo enorme fiducia, ora dobbiamo vedere come andrà in pista (primi test, tra 1 settimana a Barcellona, ndr)». Concentratissimo, il compagno di team: «Il mio approccio confida Leclerc sarà diverso: conosco la squadra, l'ambiente e pure la vettura». Orgoglioso e soddisfatto, Mattia Binotto: «Il nostro gruppo chiarisce il team principal deve crescere. Dobbiamo concentrarci sull'affidabilità e lavorare su un doppio piano: il progetto 2021 (quando ci sarà un nuovo regolamento in F1, ndr) è già partito in modo intenso».

