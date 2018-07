La nuova Acqua Acetosa «Ecco la città dello sport»

Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ida Di GraziaAmpliamento dell'area diagnostica per immagini e quella antidoping, nuovi impianti all'avanguardia e riqualificazione di quelli esistenti, obiettivo far diventare il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti dell'Acqua Acetosa sempre più la città ideale dello sport. È ambizioso e dettagliato il progetto di investimento da 10 milioni di euro per il restyling del CPO, che è stato presentato ieri mattina all'Acqua Acetosa dal presidente del Coni Giovanni Malagò e dal segretario generale Carlo Mornati. Da oggi e fino al 2021 si lavorerà per la riconversione di tre campi da calcio di cui uno in manto sintetico e due in erba naturale che ospiteranno gli allenamenti di rifinitura delle squadre di Serie A e Serie B, la realizzazione del nuovo palazzetto polifunzionale da 220 posti che sarà intitolato a Roma 1960 come ha anticipato Malagò e potrà ospitare diversi sport potenziando le discipline indoor. Non a caso disporrà al suo interno di una parete per l'arrampicata sportiva, che a Tokyo 2020 sarà nuova disciplina olimpica.Nel progetto c'è anche l'ipotesi di creare la nuova casa dell'Under 21 azzurra. Con la nuova area di diagnostica per immagini, inoltre, l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport diventerà tra i centri più all'avanguardia per dotazione di attrezzature e professionalità presenti, e infine sarà ampliata fino a 280 mq la struttura destinata al laboratorio antidoping, l'unico in Italia accreditato dalla Wada. «Se non avessimo avuto la possibilità di organizzare i Giochi Olimpici del 1960 ha dichiarato Malagò - non so se sarebbe nato questo centro. È bellissimo, ci teniamo molto e abbiamo investito molto con Coni Servizi. I soldi non ci cascano dal cielo, ce li stiamo inventando con ricavi esterni, accordi con privati, sponsor, partnership. E di questo siamo molto contenti». I numeri del centro sportivo sono in netta crescita: « I ricavi - ha sottolineato Mornati - adesso superano i costi e abbiamo un margine industriale di 300-400 mila euro in attivo. Ben sei medaglie vinte ai Giochi di Rio 2016 vengono da qui. Più che un piano di investimenti, è un vero e proprio progetto sportivo, un progetto che sta pagando».riproduzione riservata ®