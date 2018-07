Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dal 5 luglio sarà in vendita la nuova card, disponibile per tutti i residenti, sia italiani che stranieri, i domiciliati temporanei e gli studenti delle università pubbliche e private della Capitale. Diciannove gli spazi accessibili, esibendo la Mic, a costo zero: dai Musei Capitolini alla Centrale Montemartini. Le opere esposte cui la carta dà accesso sono oltre 20.000, le esposizioni temporanee 29 solo nel 2018. Gli spazi espositivi del Museo di Roma Palazzo Braschi e del Museo dell'Ara Pacis che hanno una bigliettazione separata - e che ospitano 3 mostre nel calendario 2018 - non sono inclusi nel circuito della Mic. «La card, nominativa, sarà valida per 12 mesi e sarà possibile rinnovarla. Con questa si potrà inoltre usufruire di uno sconto del 10% nelle caffetterie e nei bookshop dei musei in questione. Molto soddisfatta la Raggi, secondo cui «è un unicum in Italia e non ha equivalenti in Europa.