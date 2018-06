Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dal 1 luglio gli uffici municipali raccoglieranno le disposizioni anticipate di trattamento: le Dat, previste dalla legge 219 del 2017, con cui i cittadini maggiorenni in grado di intendere e di volere possono esprimere le proprie volontà come citato nell'art.4 - in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche ed a singoli trattamenti, indicando altresì un fiduciario, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie.Il documento, firmato e riposto in una busta aperta, potrà essere consegnato nel municipio di appartenenza: in questo modo i romani possono lasciare scritte le proprie volontà in materia di salute, una sorta di testamento qualora dovesse accadere qualcosa che li renda impossibilitati a decidere del proprio futuro. Come nel caso di un incidente che renda difficile anche solo scegliere come andare avanti con le cure. L'obiettivo è di creare una banca dati, a disposizione del ministero della salute.