Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Apre al Da Vinci il primo E-gate per passeggeri Usa: i cittadini statunitensi in partenza dall'aeroporto di Fiumicino potranno effettuare il controllo passaporti in circa 20 secondi. Lo ha annunciato Aeroporti di Roma, che ha realizzato il progetto assieme alla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere e all'Ambasciata degli Stati Uniti in Italia (coordinamento Enac e Ministero degli Esteri).«Si tratta di una novità di grande rilievo per lo scalo romano - si legge nella nota diffusa da Adr - che è il principale punto di collegamento tra Italia e Stati Uniti, con un traffico in arrivo e partenza di 2,2 milioni di passeggeri nel 2017 e previsioni di crescita oltre i 2,6 milioni nel 2018. Il nuovo sistema conferma la forte relazione in materia di sicurezza esistente tra i due Paesi e consente di diminuire in modo significativo i tempi di attesa per i controlli di frontiera, potenziando contestualmente le verifiche di Polizia e facilitando l'individuazione di passaporti falsi». L'apparecchiatura effettua in autonomia e nel giro di pochi secondi, una serie di controlli per verificare autenticità e integrità dei documenti, analizzando i parametri biometrici del viso. Con questa novità, il Leonardo da Vinci è lo scalo numero 1 al mondo per utilizzo di E-gate Sita: sono infatti 36 i varchi digitali finora installati, dei quali 16 disponibili nei Terminal in partenza.