La notte magica di Wembley, così bella e pura, ci regala in un attimo tutta la gioia e la felicità di cui avevamo bisogno. Da quanto tempo l'Italia non era così felice? Da tanto, troppo. Certamente da prima di questi ultimi 18 mesi da incubo, devastati dalla pandemia, scanditi da un numero di morti spropositato. Ed è ancora una volta il nostro amato calcio che ci viene in soccorso, che ci solleva leggeri, dopo tutta questa angoscia. Ci scoprimmo italiani dopo Italia-Germania 4-3 del 70, ci lasciammo alle spalle gli anni di piombo al Mundial dell'82, ricacciamo indietro la vergogna dello scandalo di Calciopoli al Mondiale 2006. Adesso, questa vittoria dell'Italia agli Europei, 53 anni dopo l'unico successo, è il segnale forte che aspettavamo. Ripartiamo. Rinasciamo. E se è il calcio a indicarci la strada, ben venga. La squadra di Leggo ha accompagnato con passione la meravigliosa cavalcata degli uomini del Mancio. Noi come voi ripenseremo con orgoglio e tenerezza alla notte magica di Wembley, quando questo periodo buio sarà solo un ricordo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Luglio 2021, 05:01

