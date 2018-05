La notte magica del Maestro Pirlo l'addio al calcio giocato a San Siro

Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - La Notte del Maestro. Spettacolo doveva essere, spettacolo è stato. A San Siro, lo stadio di tanti suoi trionfi, un folto pubblico misto (tanti milanisti ma anche juventini, interisti e semplici amanti del calcio) ha salutato, con calore, Andrea Pirlo, uno dei più grandi centrocampisti che il calcio italiano abbia mai prodotto.Presenti numerosissime leggende (assente Ronaldinho, ha perso l'aereo) e anche campionissimi ancora in attività, come quel Gigi Buffon che sta decidendo il proprio futuro. Ovazione per tante stelle, in particolare per Shevchenko e Del Piero. Sulle note dei Soul System, tutti in piedi per l'entrata di Pirlo.Il 21 ha iniziato la partita con le White Stars di Conte-Ancelotti. Tanti sorrisi e giocate di classe, come il gol a giro di Pato o le geniali intuizioni di Seedorf. Diversi siparietti divertenti come l'esultanza in stile Tarzan di Vieri (assist Pirlo) o Del Piero che chiede il Var per un fallo di mano dubbioso. Ad aprire le marcature proprio Sheva: «È stato un fenomeno, un piacere giocare con lui. Ti sapeva trovare sempre. Una visione di gioco unica».Presente pure Roby Baggio, suo compagno ai tempi del Brescia: «Insieme eravamo due che si divertivano a giocare. Aveva una grande voglia di imparare e tanta umiltà». Parole al miele anche da parte di Filippo Inzaghi: «Mi è sempre piaciuta la serenità con la quale giocava. Maestro direi che è un nome appropriato».Poi l'augurio di Conte: «Un autentico genio, potrebbe diventare un buon allenatore». Infine, Alessandro Costacurta. subcommissario Figc non ha dubbi sul suo futuro in azzurro: «Sarà utilissimo in Nazionale».riproduzione riservata ®