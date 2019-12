La notte di Halloween una coppia di romani, lui 20enne e lei 16enne, ha subito un'aggressione in strada da un gruppetto di ragazzi. A distanza di 10 giorni, dopo le indagini partite dalla denuncia delle minorenne, i carabinieri della stazione Roma Ponte Milvio hanno arrestato un 22enne, originario dell'Ecuador e residente nella Capitale, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di lesioni personali. I militari lo hanno rintracciato nella sua abitazione, dove gli hanno notificato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Roma. Verso le 2:30 dello scorso 1 novembre, la coppia stava avendo una discussione animata in via Riano quando fu avvicinata da quattro sconosciuti che, senza alcun motivo, iniziarono ad aggredire il 20enne, colpendolo con calci e pugni. La 16enne, nel tentativo di difendere il fidanzato, venne colpita con un violento schiaffo al volto.

Mercoledì 11 Dicembre 2019, 05:01

