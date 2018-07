Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La notizia della partecipazione di Chiara, ragazza a cui manca qualche pezzo come a me, alla nuova edizione di Miss Italia ci è arrivata questa mattina, proprio durante la presentazione del film Gli Incredibili 2, in cui ho avuto l'occasione di doppiare la scatenatissima Voyd. Subito sono partiti i paragoni tra i supereroi del film e le ragazze come Chiara, che sembrerebbero automatici e giusti. Invece no, noi non siamo supereroi, siamo persone comuni a cui è stato dato modo di mostrare la propria abilità. Quella capacità in più che ti dà modo di diventare Incredibile... e il nostro superpotere forse sta proprio nel pezzo che ci manca, perché la cosa più bella è riuscire a fare del nostro punto debole la nostra forza! E questo è proprio il messaggio che vogliamo trasmettere con art4sport Onlus, l'associazione creata dalla mia famiglia che ha come obiettivo la promozione dello sport paralimpico e che raccoglie fondi per acquistare le protesi per i bambini amputati desiderosi di fare sport. Dategli un'occhiata su www.art4sport.org.In bocca al lupo Chiara!riproduzione riservata ®