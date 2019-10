La notizia dell'uccisione di Abu Bakr al Baghdadi in un raid americano è l'ultima di una serie sulla morte del leader dell'Isis che hanno contribuito a farlo diventare una figura leggendaria. Nel 2004 viene imprigionato dai militari Usa a sud di Baghdad: una volta libero si avvicina ad al Qaeda in Iraq, che diventa Stato islamico dell'Iraq. Quindi iniziano gli annunci sulla sua morte: il primo nel 2015, quando si dice che sarebbe morto in un ospedale israeliano sulle Alture del Golan, dopo essere rimasto ferito in un raid aereo. L'11 giugno del 2016 è la tv di Stato di Damasco a riferire che al Baghdadi è stato ucciso in un raid su Raqqa, poi la presunta morte in un raid russo. Ma, a settembre, l'ultimo segnale: un audio intitolato Agite!, in cui il capo dell'Isis esorta i jihadisti a raddoppiare gli sforzi. (M.Fab.)

Lunedì 28 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA