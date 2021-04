La normalità delle piccole cose. L'Italia può tornare a sedersi al tavolo del ristorante - purché all'aperto - anche di sera: l'ultima cena fuori era stata sei mesi fa. Si riaccendono gli schermi dei cinema, riaprono i teatri. Si può perfino tornare a fare una partitella di calcetto con gli amici o i colleghi: purché la doccia si faccia a casa. Oggi quasi tutta Italia torna in zona gialla: 15 regioni (escluse Sardegna, rossa, e Valle d'Aosta e regioni del sud, arancioni), all'interno delle quali ci si può muovere liberamente, senza autocertificazioni, perfino per turismo. Per 47 milioni di italiani si apre con oggi una nuova fase. Anche se, ricorda il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro, saranno fondamentali «prudenza e gradualità». Il coprifuoco - ultima frontiera dello scontro anche in seno al governo - resta per ora alle 22.(G.Obe.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA