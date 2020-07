Il Consiglio Generale di Unindustria, riunitosi ieri sotto la presidenza di Filippo Tortoriello, ha designato Angelo Camilli con il 90,3% come Presidente dell'Associazione per il periodo 2020-2024. L'Assemblea privata del 30 settembre eleggerà il Presidente e la squadra di Presidenza approvando programma e deleghe.

Angelo Camilli (foto), Presidente e Ad di Consilia Cfo Srl, è stato indicato in esito alle consultazioni della base associativa svoltesi nei giorni scorsi nelle sedi delle Aree territoriali di Roma, Latina, Frosinone, Rieti, Viterbo. «Desidero esprimere la mia sincera gratitudine ai membri del Consiglio Generale per la stima, la fiducia e la considerazione che mi hanno voluto accordare», ha commentato Camilli a margine del Consiglio Generale che lo ha designato quale nuovo Presidente degli industriali laziali.

