«La Nazionale? I tifosi tornino ad amarla»

Marco ZorzoMILANO - Un anno dopo esatto dalla notte horror di San Siro, ovvero dal quel 13 novembre 2017, quando la Svezia ha cacciato fuori dal Mondiale l'ItalVentura, 60 anni esatti dopo l'unica altra esclusione patita dagli azzurri in precedenza. Bene, Marco Verratti ieri a Coverciano, è stata la voce della Nazionale: «Credo siamo guariti rispetto la batosta di un anno fa. Mi piace la filosofia di Mancini, mi piace giocare con Jorginho, mi piace avere sempre in mano il pallino del gioco. Troppo leggerini in mezzo al campo? Credo, invece, sia la strada giusta per il futuro e che si debba proseguire così, senza pensare troppo alle caratteristiche degli avversari. Concentriamoci su noi stessi. E cerchiamo di arrivare primi nel girone di Nations League e pensiamo a battere il Portogallo sabato a San Siro. Voglio che la gente torni a innamorarsi della Nazionale. Questo deve essere il nostro primo obiettivo». Nel frattempo forfait di Bernardeschi, già tornato a Torino. Mancini ne perde un altro.