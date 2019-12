«La musica ti cambia la vita, la musica lenisce tutti i dolori». Parola di Ezio Bosso che torna su Rai3 a Natale con la serata-evento Che storia è la musica (ore 21.20) dedicata al compositore russo Ciajkovskij: alla sua vita, alla sua opera e al suo capolavoro, la Sesta Sinfonia, la Patetica. «Nessuno più di lui poteva essere il protagonista di Natale, amò questa festa come nessun altro», sottolinea il compositore e direttore d'orchestra che ammette i timori a tornare sul piccolo schermo. «Avevo paura, sì. I motivi sono tanti, a partire dal fatto che dopo due minuti che mi vedo sullo schermo sono già stufo e la considero un'occupazione militare dei media. Poi per ragioni personali e per il fatto di aver preso mazzate in passato. A convincermi ad accettare è stata l'Orchestra e il fatto che ritengo non importante ciò che farai, ma ciò che hai fatto e che lascerai».

A intervallare il racconto, che andrà avanti per quasi tre ore, ci saranno diversi ospiti, anche apparentemente lontani dal mondo classico: da Corrado Augias a Diego Bianchi, passando per Max Tortora, Mario Tozzi, Igor Cassina.

«Ogni ospite entra personaggio ed esce persona perché la musica emoziona e spoglia di tutte le maschere». Che storia è la musica (registrato al Teatro dell'Unione di Viterbo) vede protagonista l'Orchestra Europa Filarmonica, fondata da Bosso, arricchita dai giovani della Filarmonica di Benevento, e dal Coro Filarmonico Rossini di Pesaro. Il maestro il 21 e 22 dicembre torna anche sul podio dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma per dirigere due sinfonie di Beethoven. (G.Pos.)

Mercoledì 18 Dicembre 2019, 05:01

