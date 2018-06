La musica che gira intorno

Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paolo TravisiRoma si trasforma in un palco diffuso, dove ognuno potrà esibirsi, ma soprattutto potrà ascoltare musica, dal centro, oltre il GRA e fino alla mezzanotte. Nel giorno più lungo dell'anno, il solstizio d'estate, si celebra la 33.a Festa della Musica e abbracciata dal resto d'Europa. «Rispetto allo scorso anno, ci sono quattrocento proposte, il 35% in più» ha sottolineato il vicesindaco di Roma, Luca Bergamo. Un omaggio speciale è stato pensato per Edoardo Vianello, che domenica festeggerà 80 anni con un concerto in piazza del Campidoglio. Oggi invece, a bordo di un battello sul Tevere, attraverserà la città con le sue canzoni ed altri artisti (tra cui Andrea Febo), facendo tappa alle 21.21 all'altezza di Ponte Garibaldi, per cantare insieme ai fan un brano del suo repertorio. La Festa della Musica offrirà di tutto, e gratuitamente: dalla musica classica al jazz, reggae e rock, lirica e pop Tra gli eventi, al teatro Tor Bella Monaca, il Tributo a Pino Daniele nella lingua dei segni, mentre al Bambin Gesù concerti di musica classica e pop. Sul pontile di Ostia suona Jazz Dixie and Swing, musica in piazza a Casal Bertone, colonne sonore del cinema sulla scalinata del PalaExpo, La bohème davanti al Teatro dell'Opera. Animata da concerti anche Piazza di Spagna e Piazza Navona, così come gli spazi all'aperto dei Musei Civici della città. Il programma completo degli eventi sul sito festadellamusicaroma.itriproduzione riservata ®