La musica al parco con i Groundation

Quarantanove giorni di concerti sulle rive del laghetto di Villa Ada. Prende il via oggi, con i Groundation, band reggae statunitense capitanata da Harrison Stafford (foto) - la 26sima edizionedel festival Roma incontra il Mondo.

Domani sarà la volta di Myss Keta, che con il suo Paprika sta conquistando il pubblico più trasversale. Giovedì Villa Ada celebrerà - con UNHCR - la Giornata mondiale del rifugiato #Withrefugees Live, insieme a Nada e all'Orchestra dei braccianti di Terra! onlus. Venerdì sarà la volta del cantautore e produttore romano Riccardo Sinigallia che farà ascoltare i suoi successi più amati insieme ai brani del suo ultimo lavoro Ciao Cuore. Sabato sarà il giorno del rock'n'roll grintoso dei Giuda e dei The Winstons. Chiuderà la settimana, domenica, Into the wild night show lo spettacolo itinerante ispirato all'omonimo film di Sean Penn e dedicato alla produzione solista di Eddie Vedder.

Via di Ponte Salario 28, da oggi al 5/08, ore 21,30-00,30, concerti main stage (area a pagamento), accesso al D'Ada Park dalle 19 (area gratuita), infoline whatsapp 344 0712915

Martedì 18 Giugno 2019, 05:01

