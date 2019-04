La mozzarella di bufala come protagonista assoluta di un format e di piatti capaci di esaltarne la bontà, tra innovazione e tradizione. Dopo Napoli e Porto Cervo, ecco il primo ristorante milanese (altri tre ne sono previsti nel giro di 18 mesi) di una catena, nata dall'idea di due giovani imprenditori napoletani, dove l'oro bianco campano si gusta ovviamente in purezza e come ingrediente di decine di ricette frutto di una ricerca mirata a reinventarne il consumo. Nel menu spiccano delizie come il pesto e mela (bocconcini di mozzarella di bufala, mela pink e pesto), la Rattacasa (pasta mista con patata gialla e mozzarella affumicata) o il TiramiMuu (servito all'interno di una caffettiera con babà artigianale e crema di bufala). Le mozzarelle, fresche di produzione giornaliera, si possono anche acquistare per la propria dispensa, anche senza lattosio.

Muu Muuzzarella - Milano, via Raffaello Sanzio 24 - tel. 02/48.010.007 - sempre aperto -

costo medio 25 euro.

(C.Bur.)

