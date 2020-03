«La moda è di tutte le donne»

Paola Pastorini

Né curvy né magre, ma donne. Elena Mirò, gruppo Miroglio, apre a tutte le sfumature della femminilità, respingendo le gabbie dei luoghi comuni.

«Rimodelliamo la nostra silhouette, con una apertura anche alle taglie 42-44», spiega il brand manager Martino Boselli. «Questo grazie anche al fatto che abbiamo ben 42 modelliste, in grado di rendere vestibile dalla 40 alla 58», La collezione estiva, presentata con una sfilata a Milano e che include la capsule firmata Vanessa Incontrada, si ispira a una femminilità essenziale, non leziosa, che ricorda gli anni 90. Si gioca sul contrasto lungo-corto in abiti lunghi e fluidi, portati con pantaloni o con gilet senza maniche che paiono sahariane. Gonne longuette con spacco, blusa di coile anche trasparente o polo di filato pregiato. Tocco tropical dato dalla collaborazione con i ragazzi dell'Accademia di Belle Arti di Como, che hanno riprodotto sui capi pennellate sparse di palme e dune. «Ora pensiamo a una donna indipendente dalla taglia», chiosa il direttore creativo di Elena Mirò Roberto Baracco.

