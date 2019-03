LA MINISTRA GRILLO: MI OPPONGO

La Lega vuole la castrazione chimica per chi commette uno stupro, i 5Stelle frenano. La nuova crepa aperta fra gli alleati fa slittare alla prossima settimana l'ok della Camera al ddl Codice rosso' che contiene nuove norme contro la violenza sulle donne. La Lega ha presentato un emendamento per introdurre nella legge la castrazione chimica, anche se in forma attenuata con la previsione che sia volontaria e reversibile. «E' un trattamento terapeutico inibitore della libido ha spiegato il ministro Giulia Bongiorno - che può essere proposto e non imposto, per evitare che si torni a consumare altre violenze». «Come accade in altri paesi occidentali», ha rincarato il vicepremier Salvini.

Contrario il ministro della Salute, Giulia Grillo: «Lavoriamo ad un inasprimento delle pene, ma non darò parere favorevole alla castrazione chimica». (A.Sev.)

