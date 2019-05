«La mia nuova vita in Tommaso»

Ilaria Ravarino

CANNES - È entrato in comunità, si è disintossicato, è diventato padre della piccola Anna, che ha appena compiuto 5 anni. E dopo aver sposato Christina Chirac, un'attrice moldava più giovane di 40 anni, Abel Ferrara è arrivato a Cannes con un film autobiografico, Tommaso, che racconta la sua nuova vita. Insieme al sodale di sempre, Willem Dafoe, e a moglie e figlia, reclutate nelle parti di loro stesse.

Ancora un film con Dafoe: come va la vostra collaborazione?

«Spero che il nostro rapporto si sviluppi ancora, che invecchi con noi. Da Pasolini a Piazza Vittorio, fino al documentari che abbiamo girato insieme, Willem c'è sempre. Anche nel prossimo film».

E a che punto è Siberia, il suo nuovo film?

«Ho finito di girarlo. Siamo stati in Messico e in Alto Adige per le riprese».

Ha girato anche nel suo appartamento: quanto c'è della sua vita vera in Tommaso?

«Tommaso è un dramma, non è un documentario. Non è una ricostruzione di scene reali, anche se è ispirato da eventi accaduti. Ma che importa? Nessuno conosce davvero la mia vita né quella di Willem. Tommaso non sono io, né lui.

Questo film è come una terapia per lei?

«Non voglio essere curato».

Ma lei è così geloso come appare nel film?

«Posso essere geloso. Posso essere anche crudele».

