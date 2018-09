«La mia Love Story con Wesley il gufo»

Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il libro di questa settimana s'ntitola Wesley il gufo della biologa Stacey O'Brien.In questo bel romanzo autobiografico nasce una vera e propria Love Story tra la ricercatrice e Wesley, il gufo protagonista. Infatti nel giorno di San Valentino a una giovane biologa californiana viene chiesto dai suoi docenti se se la sente di adottare un un gufo dei granai o barbagianni, che ha una lesione a un'ala e non sarebbe in grado di cacciare per lunghi periodi, e quindi vivere in natura.Il gufo ha quattro giorni e non ha ancora nemmeno aperto gli occhi.Stacey accetta con passione anche se fino a quel momento non ha mai pensato che i gufi potessero essere animali dalla personalità forte e particolare. Da quel momento e per ben diciannove anni, cioè molto più della normale vita di un gufo in natura, Wesley e la sua compagna non si lasciano più, vivendo praticamente in una simbiosi esclusiva. (A.Ben.)