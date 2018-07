«La mia Gomorra non finisce qui»

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Michela GrecoCiro Di Marzio, il personaggio che lo ha reso popolare al grande pubblico, ormai è morto, ma per Marco D'Amore il cammino di Gomorra non si interrompe, anzi. L'attore sarà infatti uno dei registi della quarta stagione della serie, che debutterà nella primavera 2019: evoluzione naturale di un percorso che D'Amore porta avanti da sempre tra cinema, tv e teatro, tra i ruoli davanti alla macchina da presa, quelli di produttore e sceneggiatore (di Un posto sicuro di Francesco Ghiaccio) e di artista impegnato nella diffusione della cultura. Al neonato Festival Benevento Cinema Televisione, in programma fino a lunedì, Marco D'Amore porterà un omaggio a uno dei suoi numi tutelari: Vittorio De Sica, con un reading accompagnato da musica dal vivo e da immagini tratte da foto e filmati d'epoca sulla vita privata del maestro.Cosa rappresenta per lei Vittorio De Sica?«Mio padre e mio nonno erano grandi amanti del teatro e lo hanno sempre avuto come riferimento, perciò io fin da piccolo sono stato istruito sulla sua vita artistica. Lui poi aveva un amore viscerale per Napoli e questo ce lo faceva sentire ancora più vicino. È stato l'Orson Welles italiano».Il suo ultimo set è stato quello di Drive Me Home, con Vinicio Marchioni, com'è andata?«È stata un'esperienza che io e Vinicio abbiamo condiviso in modo profondo, come raramente accade al cinema. È un road movie che parte dal Belgio e arriva in Sicilia ed è la storia di un'amicizia prima perduta e poi ritrovata. Io e Vinicio abbiamo fatto coincidere il nostro percorso artistico con la vita: ci siamo legati moltissimo».È anche un manifesto generazionale?«Il tema centrale in realtà sta nel titolo, nella parola casa coniugata in tutti i suoi aspetti: il luogo natio, il posto che ti accoglie... È un discorso che ha molto a che fare con la nostra generazione, ma in termini globali».Che effetto le fa il passaggio alla regia di Gomorra?«Mi dà gioia: faccio il lavoro più bello del mondo ed è giusto innaffiare questa esperienza con l'entusiasmo. Quello che saprò dare da regista in questa serie, però, lo sapremo solo quando saranno andate in onda le mie puntate».In questo momento in Italia c'è un clima difficile, di rabbia serpeggiante, come lo vive?«Con sgomento, perché sono legato all'idea, forse retorica e romantica, che dalla violenza nasca solo violenza. Io sono stato educato all'amore, alla comprensione, alla generosità. Ho visto nel piccolo della mia famiglia accettare in casa persone molto diverse e lontane: quello è il mio ideale di convivenza».riproduzione riservata ®