«La mia adolescenza? È un racconto politico»

ROMA - «Tutto è politico. Più che la fluidità di genere, ciò che è politico è come decidiamo di accogliere l'altro nella sua alterità più disturbante per noi. Questo è un processo politico». Nella sua serie We Are Who We Are, il primo esperimento che fa con il racconto lungo per il piccolo schermo (8 episodi da domani su Sky Atlantic e Now Tv) Luca Guadagnino porta il suo sguardo su quanto di più personale il passaggio di crescita dell'adolescenza e quanto di più politico, appunto, ci sia. Fraser e Caitlin (Jack Dylan Grazer e Jordan Kristine Seamón), i giovani americani sradicati dal loro Paese e atterrati come alieni in una base Usa a Chioggia, sono in cerca della loro identità, sono due ragazzi indefiniti. Sono fluidi come il paesaggio che li circonda, cullato dalle acque lagunari, in cerca di una forma in tutto, anche nella sessualità. Lui ha due mamme (Chloë Sevigny e Alice Braga): la prima è al comando della base, la seconda ci lavora come infermiera. Lei è figlia di un militare afroamericano in forza alla base e di una donna di origine nigeriana tutta dedita alla famiglia. L'impatto delle storie di Fraser e Caitlin e della bolla in cui si muovono diventa tanto più forte grazie al momento storico in cui è ambientata la storia, cioè il 2016, alla vigilia delle presidenziali americane che hanno eletto Trump. I suoi slogan e il suo ciuffo rosso irrompono spesso dallo sfondo.

«Ho riflettuto a lungo sul luogo in cui ambientare una storia che parla di identità ha spiegato Guadagnino, da cui si attende anche il sequel di Call Me by Your Name e ho pensato che servisse una porzione spaziale piccola, da dominare per far sì che il racconto diventasse universale: la base militare è perfetta. È un luogo piccolo in cui vige una disciplina forte, in cui si eseguono gli ordini o si trasgredisce. È come una navicella atterrata sul territorio veneto. Era interessante esplorare la permeabilità di quel luogo rispetto all'esterno e farlo all'epoca delle presidenziali era un'occasione ghiotta: ogni personaggio si definisce anche in base a come ignora o riflette ciò che accade negli Usa». Per la sua prima serie «che come ogni impresa che si affronta è un nuovo inizio» - Guadagnino ha scelto e orchestrato un gruppo di interpreti notevoli, per presenza scenica e talento, tra cui anche Francesca Scorsese (figlia di Martin), Kid Cudi e Tom Mercier. «La scelta degli attori è stato un processo di desideri e scoperte, mi sono innamorato di tutti loro: sono poliamoroso», dice ridendo. E su una possibile seconda stagione ammette: «Per me è un sì, se i partner si uniscono».

