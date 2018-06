La mezza maratona? È by night

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Daniele PetroselliConto alla rovescia per la seconda edizione della Mezza Maratona di Roma, in programma domani alle ore 21. Una corsa in notturna, che renderà ancor più particolare l'evento. Partenza e arrivo a Piazza del Popolo, con il percorso di 21 chilometri che si snoderà nel centro storico e ricalcherà parte di quello della Maratona di Roma, riconosciuto dall'Unesco.Uno spaccato unico della città, con vie e monumenti illuminati dalle luci artificiali. Tra i punti più scenografici in cui passeranno i 4mila runner (dei quali oltre il 40% provenienti da fuori regione e da altre 52 nazioni), via del Corso, via Nazionale, Piazza Venezia, Fori Imperiali, Colosseo, ma anche Piramide Cestia, Bocca della Verità, Teatro di Marcello e Ara Pacis.Per quanto riguarda la gara, al via Giorgio Calcaterra, il più famoso runner italiano che nella Capitale ha sempre lasciato il segno, in particolare alla Maratona di Roma. Tra le strade della Capitale anche diversi campioni africani, come i tre keniani Philemon Kipchumba e Julius Kipngetih tra gli uomini, Carolyne Rutto tra le donne.Lungo il percorso, previsti cinque eventi musicali per intrattenere runner e pubblico, mentre in Piazza del Popolo dalle 19 una grande festa con animazione e intrattenimento sino alla mezzanotte. Spazio poi alla solidarietà con le iniziative dedicate a Scuolemigranti e a Insieme per realizzare un sogno, con runner speciali che spingeranno alcuni ragazzi disabili in carrozzina.