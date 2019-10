La metro C si farà e si farà fino a Saxa Rubra. Parola della sindaca Raggi che appena uscita dall'incontro con il ministro dei Trasporti Paola De Micheli, rassicura sul completamento della terza linea metropolitana della città. «La nostra intenzione è di portare la linea fino a Saxa Rubra e con il Ministero abbiamo parlato dei finanziamenti. Se ci hanno garantito risorse? Assolutamente sì. Fino a dove? Adesso stiamo lavorando sul quanto però c'è l'intenzione di portarla avanti e di collaborare. «Io credo che la metro C debba arrivare fino a Saxa Rubra e per questo ho incassato il parere positivo del Mit per cui ci siederemo a un tavolo e inizieremo a parlare dei fondi», dice la sindaca.

«Come noto - aveva scritto il sindaco nella lettera - nell'ambito delle criticità connesse alla realizzazione della linea C, Roma Capitale sta affrontando la problematica concernente la situazione economico-finanziaria di Roma Metropolitane anche alla luce della normativa vigente in materia di società partecipate. Segnatamente l'attuale governo di Roma Capitale sta procedendo alle iniziative tese al risanamento della società nell'ambito dei pareri imposta dal Testo unico sulle società pubbliche e alla rimodulazione, l'interno delle articolazioni del gruppo Roma Capitale, dell'attività di progettazione concernenti, tra l'altro, i finanziamenti richiesti dal ministero dei Trasporti».(S. Uni.)

Venerdì 25 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA