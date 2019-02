LA METRO ALLUNGA

Enrico Chillè

«Il prolungamento della Metro B da Rebibbia a Casal Monastero si farà: nessuno vuole bloccare l'opera, porteremo avanti il progetto». Così Linda Meleo, assessora alla Mobilità di Roma Capitale, ha parlato dell'opera di prolungamento della linea B in un incontro con l'apposita commissione.

Il progetto comprende il prolungamento, per quasi tre chilometri, della Metro B da Rebibbia con la realizzazione di due nuove fermate, San Basilio e Casal Monastero, che diventerebbe così il nuovo capolinea. Si tratta di un'opera di portata storica, che per la prima volta potrebbe portare la metropolitana anche oltre i confini del Grande Raccordo Anulare, collegando così il quadrante Nord-Est col resto di Roma. Ieri Linda Meleo ha spiegato di voler procedere con l'approvazione del progetto, ma ha precisato: «Serve una project review, prima dobbiamo chiudere la vecchia convenzione e per questo abbiamo aperto tavoli tecnici con avvocatura, direzione generale e dipartimenti competenti in materia. La nostra idea è quella di rivedere questo progetto e realizzarlo nel più breve tempo possibile perché è essenziale per quel quadrante della città. Anche per questo motivo, abbiamo inserito il progetto tra le invarianti del Piano urbano della mobilità sostenibile».

Il progetto iniziale del prolungamento della Metro B fino a Casal Monastero esiste da anni. Era il 2011 quando un consorzio di imprese si era aggiudicato la gara, per un importo pari a oltre 500 milioni di euro. I cantieri dovevano partire nel 2012, ma il Comune di Roma aveva chiesto una serie di modifiche al progetto e alcune aree individuate per la costruzione nel frattempo erano venute meno. Da qui era nato un contenzioso tra il consorzio e il Campidoglio, che ha interessato finora tre diverse amministrazioni (Alemanno, Marino e Raggi). Le parole della Meleo, se da un lato rassicurano sulle intenzioni della Giunta, dall'altro preoccupano per i tempi necessari alla risoluzione legale dello scontro tra il consorzio e il Campidoglio, senza la quale non sarà possibile né la revisione del progetto, né l'apertura dei primi cantieri per il prolungamento della Metro B.

