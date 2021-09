LA MEGLIO GIOVENTÙ

Mario Landi

Ha conquistato la platea di Strasburgo, con l'intero Parlamento europeo in piedi ad applaudirla. Bebe

Vio, l'atleta paralimpica ospite inatteso in aula, è stata elogiata dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen al termine del suo discorso sullo Stato dell'Unione.

La giovane leggenda dello sport, 24 anni, si è presentata al fianco della presidente che l'ha definita «una leader, immagine della sua generazione da cui trarre ispirazione» per la sua determinazione. «Ad aprile le avevano detto che rischiava di morire, poi è riuscita a vincere una medaglia olimpica», ha ricordato Von der Leyen tessendone le lodi e ricordando il credo della giovane combattente: «Se sembra impossibile, allora può essere fatto».

Quindi in italiano la politica tedesca ha aggiunto: «Allora si può fare. Prendiamo

Bebe come esempio, questa è l'anima dell'Europa e del suo futuro».

L'atleta, emozionata, ha detto che l'ovazione del Parlamento «è stata bellissima». «Volevo sotterrarmi - ha raccontato- Infatti mi sono avvicinata a Paolo Gentiloni e gli ho detto Aiutam, ma è stato bellissimo. Anche avere Paolo come compagno di banco è stato divertente».

La campionessa paralimpica si è poi detta «fiera di poter rappresentare» i valori che le ha attribuito von der Leyen: «Avere il supporto di una persona così speciale è veramente qualcosa di bello. La prossima volta però - ha scherzato su Instagram - facciamo da me e ci facciamo una carbonara tranquilli a Trastevere».

Elogi anche dal commissario all'Economia che ha posto l'accento sul «finale italiano per il più importante discorso dell'anno» della numero uno di Palazzo Berlaymont.

Non è la prima volta che von der Leyen porta a Strasburgo le sportive italiane. L'anno scorso, durante il suo precedente discorso sullo Stato dell'Unione, lodò infatti Carola e Vittoria, le due ragazze che giocarono a tennis sui tetti dei palazzi di una città ligure durante il lockdown e il cui video fece il giro del mondo.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA