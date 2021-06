La medicina estetica non conosce stagioni, con un trend in continua crescita che solo ora, a causa della pandemìa, è in lieve flessione.

Ma con l'arrivo dell'estate e le agognate tintarelle è bene sapere che ci sono tecniche consigliate ed altre che, al contrario, è preferibile rimandare in altre stagioni. Ne parliamo con il dr. Francesco Madonna Terracina, Chirurgo plastico a Roma e responsabile dei Centri Spheramed.

In estate è opportuno differire le terapie laser, spesso ablative sulla cute e fotosensibilizzanti, evitando così che l'esposizione al sole possa interferire su una pelle appena sollecitata. Nell'hi- tech medicale gli ultrasuoni e radiofrequenze, invece, si possono eseguire perché non interagiscono con fototipi scuri o abbronzati.

D. Allora quali sono i trattamenti più indicati e consigliati in questo periodo?

In primo luogo le biostimolazioni cutanee con soluzioni a base di acido ialuronico e vitamine, utili per reidratare e rigenerare la pelle del viso del collo e del décolleté. Per il corpo invece Criolipolisi e radiofrequenze che eliminano grasso in eccesso e cellulite. Infine i trattamenti rivitalizzanti per la cura dei capelli che in estate tendono ad indebolirsi e quindi devono essere difesi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA