LA MAXIGARA

A Roma si pensa già al Natale. L'obiettivo è rendere la capitale vestita di luci nel modo più originale, innovativo e sostenibile possibile. Tutto questo grazie a Make Christmas Lights Acea, il primo contest internazionale lanciato dal gruppo Acea. Un progetto creativo di illuminazione natalizia rivolto a singoli o a gruppi di progettisti in ambito internazionale. Con questa iniziativa promossa da Acea con la collaborazione di Maker Faire Rome, l'azienda vuole promuovere una gara di creatività tecnologica e artistica all'insegna dell'innovazione che rientri nell'idea di valorizzazione dei monumenti e siti di interesse storico e architettonico della città eterna attraverso progetti di illuminazione artistica.

Per farlo ha coinvolto gli esperti delle luci nella realizzazione delle luminarie di Natale da installare nel centro di Roma e in tutti i quindici municipi della città. Il contest è stato pubblicato sul sito di Maker Faire Rome, una piattaforma creata per celebrare scienza, tecnologia, innovazione e nuove forme d'arte e già diventata punto di riferimento di migliaia di giovani e di azienda del settore. C'è tempo fino alla fine di luglio per presentare i proprio lavori che verranno sottoposti a una giuria composta da esperti di Acea. Le proposte verranno valutate secondo un principio che sposi sia il valore estetico-creativo ma soprattutto rispetto alla fattibilità dell'opera e al loro livello di innovazione e sostenibilità.

La proposta dovrà essere corredata da un'analisi di fattibilità tecnica ed economica, inclusa la stima costi-benefici, a supporto delle soluzioni proposte e l'indicazione delle tempistiche di realizzazione. Il vincitore verrà annunciato il 18 ottobre in occasione della giornata di inaugurazione della settima edizione di Maker Faire Rome. A chi trionferà sarà garantito un premio in denaro del valore di 40mila euro oltre all'assegnazione del ruolo di direttore artistico del progetto presentato. Acea ha scelto quindi lo strumento delle call for ideas utilizzato in tutto il mondo per scovare nuove realtà, affiancando l'innovazione alla tradizione di Natale e alla storia che accompagna cittadini e turisti della capitale d'Italia.

