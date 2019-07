La maxi truffa delle false Onlus

Salvatore Garzillo

L'indagine è stata chiamata Fake onlus, e nel nome c'è tutto lo schema dell'organizzazione: creare cooperative sociali e onlus fittizie con cui ottenere bandi dalle prefetture per la gestione dei richiedenti asilo. Un affare da sette milioni di euro in quattro anni per una serie di scatole cinesi che incassavano i 35 euro pro capite destinati ai migranti senza fornire alcun tipo di servizio.

A insospettire gli investigatori sono stati i prelievi in contanti e i bonifici effettuati con i soldi ricevuti dalle prefetture. Sono 11 le persone finite nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla procura di Milano con l'accusa di truffa ai danni dello Stato. L'organizzazione ha gestito - dal 2014 al 2018 - almeno mille migranti e circa 15 case rifugio approfittando dell'emergenza sbarchi e dei bandi indetti dalle prefetture di Lodi, Pavia e Parma.

L'indagine è partita da una segnalazione del 18 giugno 2018 della Banca d'Italia su «operazioni in uscita rilevate sul conto corrente della cooperativa Area Solidale Onlus», un consorzio tra società cooperative impegnate nell'accoglimento di migranti e rifugiati, le cui consorziate sono Gli Amici di Madre Teresa Giuliani, Milano Solidale e Volontari senza frontiere. A capo del gruppo c'è Daniela Giaconi, 67enne di Pescara, l'unica finita in carcere (il gip Carlo Ottone De Marchi ha disposto 5 domiciliari e 5 obblighi di dimora). Dai movimenti bancari risulta che sui conti della donna siano transitati 708.554,47 euro. È lei ad aver avuto contatti con due pregiudicati legati alla ndrangheta a cui ha concesso contratti di lavoro fittizi per aiutarli a ottenere permessi dal tribunale di Sorveglianza. La Giaconi, pur essendo l'amministratrice di fatto di Area Solidale, ha numerosi precedenti, un dettaglio non da poco perché formalmente non avrebbe potuto partecipare a gare pubbliche.

Mercoledì 3 Luglio 2019, 05:01

