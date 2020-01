LA MATTANZA DEI PEDONI

Valeria Arnaldi

Una serata tra amiche per divertirsi, scambiarsi confidenze, magari festeggiare ancora il nuovo anno da poco iniziato, condividere pensieri e progetti o semplicemente ballare fino a tardi prima di riprendere la routine quotidiana, con i suoi impegni. Poi, le lancette che corrono, la stanchezza che forse inizia a farsi sentire, la voglia di tornare a casa. Sono morte, così, la notte tra domenica e ieri, Sonia Farris, 34 anni, e Elisa Rondina, 43, appena uscite dalla discoteca Megà, nel territorio comunale di Senigallia, ai limiti con quello di Ostra, in provincia di Ancona.

Intorno alle 5 del mattino, mentre camminavano a bordo strada, probabilmente per raggiungere il parcheggio dove avevano lasciato l'auto, sono state travolte sulla provinciale 360 Arceviese, tra Bettolelle e Casine di Ostra, dalla Fiat Punto condotta da Massimo Renelli, autotrasportatore, 47 anni, di Senigallia, risultato poi positivo all'alcoltest con un tasso di 1,5 g/l, circa quattro volte superiore al limite consentito. Dopo la tragedia di Bolzano, dunque, ancora pedoni travolti da automobilisti con tassi di alcol eccessivamente alti.

Renelli, che viaggiava da solo, si è fermato immediatamente. Sarebbe stato proprio lui a chiamare i soccorsi, ancora prima di comprendere la gravità dell'accaduto, segnalando di «aver urtato qualcosa», ma per Sonia ed Elisa non c'è stato nulla da fare. I corpi, per l'impatto violentissimo, sono stati sbalzati ad alcuni metri di distanza e poi recuperati dai soccorritori in un campo ai margini della strada. I tentativi di rianimazione sono andati avanti per oltre un'ora. Invano.

L'automobilista, che secondo le prime testimonianze sarebbe apparso subito poco lucido e pare fosse uscito dalla medesima discoteca, è stato arrestato dalla polizia stradale di Ancona intervenuta insieme a 118 e vigili del fuoco. L'accusa è duplice omicidio stradale.

Le due amiche erano entrambe di Colli al Metauro, nel Fanese. Sonia Farris lavorava come parrucchiera a Fano, Elisa Rondina era maestra elementare a Tavernelle presso l'istituto comprensivo di Montefelcino. Le indagini proseguono pure per verificare se l'uomo avesse assunto sostanze stupefacenti. Poche ore prima di morire, Sonia, sulla sua pagina social, aveva pubblicato una foto degli incendi in Australia, invitando gli amici alla preghiera.

Martedì 7 Gennaio 2020

